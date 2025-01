EuroLeague: Bayern kassieren heftige Pleite in Piräus

Nach einer ganz schwachen Vorstellung haben die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague die dritte Pleite in Serie kassiert. Der Double-Gewinner ging beim Titelkandidaten Olympiakos Piräus mit 69:112 (37:51) unter und fiel im Kampf um die Play-offs nach neun Niederlagen aus 20 Spielen auf den zehnten Rang der Königsklasse zurück.

Im griechischen Hexenkessel legte das personell geschwächte Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert einen miserablen Start (9:27) hin, von dem es sich nicht mehr erholte. "Das ist peinlich! Wir verlieren jede Rebound-Situation", schimpfte Herbert während seiner letzten Auszeit im Schlussviertel.

Mit einer 45-Punkte-Gala war Sasha Vezenkov der Mann des Abends für die Gastgeber, als Topscorer der Münchner kam Devin Booker auf 16 Zähler. Viel Zeit zur Erholung und Frustbewältigung bleibt dem deutschen Meister nicht.

Bereits am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) sind die Bayern in der Liga beim Verfolger MLP Academics Heidelberg gefordert. Am vergangenen BBL-Spieltag hatte München bei Alba Berlin eine 81:88-Niederlage kassiert.