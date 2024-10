EuroLeague: Bayern klettern wieder - Berlin im Keller

Die deutschen Basketball-Spitzenteams Bayern München und Alba Berlin haben in der EuroLeague einmal mehr für ein Kontrastprogramm gesorgt. Meister München kehrte am vierten Spieltag durch seinen zweiten Sieg mit einem dramatischen 109:107 (54:47) gegen Paris Basketball wieder in die Erfolgsspur zurück, während Berlin seinen ersten internationalen Saisonerfolg nicht bestätigen konnte und gegen Fenerbahce Istanbul mit 71:78 (31:38) seine dritte Niederlage quittieren musste.

Die Bayern kletterten durch ihren Heimsieg, bei dem der US-Amerikaner Carsen Edwards mit 32 Punkten der überragende Spieler der Gastgeber war, zumindest vorläufig ins mittlere Tabellendrittel. Berlin hingegen rutschte schon wieder tief in den Tabellenkeller. Dem Team von Trainer Israel Gonzalez, das in der vergangenen EuroLeague-Saison die Hauptrunde als abgeschlagenes Schlusslicht beendet hatte, droht am Freitag zum Abschluss der vierten Runde sogar der abermalige Sturz auf den letzten Platz.

München ging erstmals nach der Anfangsphase in Führung und baute seinen Vorsprung bis zu Beginn der Endphase der ersten Spielhälfte auf 13 Punkte aus. Doch nach der Rückkehr aus der Kabine fanden die Hausherren vorerst nicht mehr in ihren Rhythmus und mussten die französischen Gäste kurzzeitig noch einmal vorbeiziehen lassen.

Im Schlussviertel agierte das Team von Bayern-Coach und Ex-Weltmeistermacher Gordon Herbert zwar wieder entschlossener, dennoch stand das Duell bis in die Schlusssekunden auf des Messers Schneide. Letztlich konnte München seinen Vorsprung über die Zeit retten.

Berlin lag gegen Istanbul zunächst bis kurz nach Beginn des zweiten Viertels ständig vorne. Danach aber übernahmen die Gäste vom Bosporus zunehmend das Kommando auf dem Parkett und zogen zwischenzeitlich auf bis zu zwölf Punkte davon.

Bei den "Albatrossen" war Martin Hermannsson der erfolgreichste Werfer. Die 13 Zähler des Isländers konnten allerdings die vierte Niederlage des Hauptstadtklubs in den vergangenen sechs Pflichtspielen nicht verhindern.