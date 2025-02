EuroLeague: Bayern legen gegen Mailand nach

Der FC Bayern hat in der Basketball-EuroLeague nachgelegt und den nächsten Schritt Richtung Play-offs gemacht. Im Schlüsselspiel gegen den italienischen Tabellennachbarn Armani Mailand feierte die Mannschaft von Weltmeistercoach Gordon Herbert am Dienstagabend einen 87:70 (37:36)-Erfolg, ausschlaggebend war ein starkes drittes Viertel (31:19).

Nach dem dritten Sieg in Serie stehen die Münchner bei einer 15:10-Bilanz, am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) gilt es, im heimischen SAP Garden gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne so weiterzumachen. Als beste Werfer des Double-Gewinners kamen Kapitän Vladimir Lucic und Weltmeister Niels Giffey auf jeweils 16 Punkte.

Alba Berlin kassierte dagegen nach dem Erfolg im Kellerduell bei Maccabi Tel Aviv wieder eine klare Niederlage. Das Tabellenschlusslicht war bei Zalgiris Kaunas in Litauen chancenlos, das Team von Trainer Israel González musste sich 53:73 (22:37) geschlagen geben. Alba steht nach 25 Spieltagen bei nur vier Siegen, die Play-offs sind in der europäischen Königsklasse nicht mehr erreichbar.

Berlin, das am vergangenen Sonntag in der Bundesliga erst nach Verlängerung bei den Bayern verloren hatte (86:99), geriet schon im ersten Viertel durch einen 0:9-Negativlauf zum 8:21 (9. Minute) ins Hintertreffen und schaffte es im weiteren Spielverlauf nie mehr, wieder heran zu kommen. Topscorer der Gäste gegen die Mannschaft des früheren Bayern-Coaches Andrea Trinchieri waren Matteo Spagnolo, Yanni Wetzell und Matt Thomas mit jeweils zehn Punkten. Zuletzt hatte Alba in der EuroLeague beim Vorletzten Tel Aviv gesiegt (93:87).