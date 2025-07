EuroLeague: Bayern-Premiere in Dubai Mitte Dezember

Für den FC Bayern kommt es in der nächsten EuroLeague-Saison kurz vor Weihnachten zur Premiere in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der deutsche Meister spielt am 12. Dezember beim neuen Teilnehmer Dubai Basketball, das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielen für 2025/26 hervor.

Die Spielzeit beginnt am 30. September, die Hauptrunde endet am 17. April 2026. Wegen der Expansion von 18 auf 20 Mannschaften gibt es nun 38 Runden. Die Play-in-Spiele finden am 21. und 24. April statt, die Play-offs beginnen am 28. April und der Champion wird am 24. Mai beim Final Four gekürt. Es gibt mindestens 396 Partien.

Zum Auftakt tritt der einzige deutsche Teilnehmer aus München in Griechenland bei Panathinaikos Athen an. Alba Berlin hatte sich nach der abgelaufenen Saison freiwillig aus dem Wettbewerb zurückgezogen und spielt stattdessen in der Champions League. Erstmals dabei ist neben Dubai auch Hapoel Tel Aviv. Valencia Basket kehrt nach einjähriger Abstinenz zurück.