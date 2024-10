EuroLeague: Bayern verlieren bei Titelverteidiger Athen

Die Basketballer des FC Bayern München haben den nächsten Coup gegen ein Spitzenteam in der EuroLeague verpasst. Beim Titelverteidiger Panathinaikos Athen verlor die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert mit 75:94 (34:47) aufgrund einer schlechten Anfangsphase. Zum Auftakt vor einer Woche hatte der Double-Gewinner in der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München das favorisierte Real Madrid noch überraschend bezwungen (97:89).