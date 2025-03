EuroLeague: Bayern verlieren nach Aufholjagd

Trotz einer Aufholjagd hat Bayern München in der Basketball-EuroLeague gepatzt und im Rennen um das Play-off-Ticket einen Rückschlag erlitten. Nach schwacher erster Hälfte verlor der deutsche Meister gegen Anadolu Istanbul aus der Türkei 92:97 (37:51), das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert bleibt Tabellenfünfter. Die besten sechs Teams der europäischen Königsklasse qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale.

"Die erste Halbzeit war nicht gut genug, das war zu soft. Da haben wir die Quittung gekriegt", sagte Weltmeister Johannes Voigtmann bei MagentaSport: "Am Ende sind wir da, können das Spiel gewinnen. Im Großen und Ganzen war es nicht gut genug."

Mit Blick auf das wichtige Spiel gegen Istanbul mit dem früheren Bayern-Trainer Luca Banchi hatten die Münchner am Dienstag bei den Bamberg Baskets einige Profis geschont und durch eine Niederlage (68:69) Platz eins in der Bundesliga an den nächsten Gegner ratiopharm Ulm (Montag, 20.00 Uhr/Dyn) verloren. Zunächst zeigte der Schritt keine Wirkung, Anadolu, Titelgewinner von 2021 und 2022, dominierte in der ersten Halbzeit.

Durch einen 11:0-Lauf zu Beginn des dritten Viertels zum 48:51 kamen die Bayern heran, das Spiel war wieder offen - und blieb auch offen. Der frühere NBA-Profi Shane Larkin brachte Istanbul 51 Sekunden vor dem Ende auf 93:90 nach vorn, auf der Gegenseite setzten die Bayern beim nächsten Angriff innerhalb kürzester Zeit vier Dreierversuche daneben. Elias Harris verkürzte mit Freiwürfen auf 92:93, doch Topscorer Larkin (25 Punkte) stellte ebenfalls an der Linie auf 95:92. Die Chance zum Ausgleich vergab Nick Weiler-Babb, der gemeinsam mit Carsen Edwards bester Werfer der Gastgeber war (beide 18).

Die Bayern steht jetzt bei 17 Siegen und zwölf Niederlagen. Bei einem Erfolg wäre München an der AS Monaco vorbeigezogen (17:12), da das Team um Weltmeister Daniel Theis am Donnerstag in Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv verloren hatte (88:91).