EuroLeague: Bayern verlieren nach großem Kampf bei Fener

Basketball-Pokalsieger Bayern München hat im Kampf um einen Play-off-Platz in der EuroLeague einen weiteren Rückschlag kassiert. Die Münchner unterlagen am 21. Spieltag bei Fenerbahce Istanbul trotz einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Leistung 91:98 (81:81, 39:38) nach Verlängerung. Für die Bayern war es die vierte Niederlage in Europas Eliteklasse in Serie und die 13. Pleite in der laufenden Saison.

In Istanbul wehrten sich die Bayern im vierten Viertel leidenschaftlich gegen die drohende Pleite und erkämpften die Verlängerung. Allerdings auch mit Glück: Zwei Sekunden vor der Sirene vergab Feners Routinier Scottie Wilbekin den Wurf zum Sieg. In der Verlängerung fehlte den Gäste dann aber ein wenig die Kraft.

Bester Werfer der Gäste war Sylvain Francisco mit 27 Punkten, bei Fenerbahce glänzten der frühere Braunschweiger Dyshawn Pierre (29) und Wilbekin (28).