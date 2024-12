EuroLeague: Bayern verliert wieder auswärts, Alba daheim

Die Basketballer von Bayern München laufen in der EuroLeague auswärts weiter ihrer überragenden Heimform hinterher. Im Spitzenspiel bei der AS Monaco unterlag der deutsche Meister am Ende chancenlos mit 74:93 (40:46). Das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert, das bislang alle acht Heimspiele gewonnen hat, kassierte damit bereits die sechste Niederlage in der Fremde.

Eine deutliche Pleite gab es auch für Alba Berlin. Der kriselnde Bundesliga-Vizemeister unterlag beim letzten EuroLeague-Heimauftritt vor Weihnachten dem litauischen Rekordmeister Zalgiris Kaunas mit 66:86 (30:45). Die Berliner gewannen nur eines der vergangenen zehn Pflichtspiele und gehen als Tabellenschlusslicht ins letzte Hinrundenspiel bei Titelanwärter Olympiakos Piräus am Freitag (20.15 Uhr/MagentaSport).

Für die Bayern endet die Hinrunde am Freitag (21.00 Uhr/MagentaSport) bei Olimpia Armani Mailand. Bester Werfer der Münchner, die weiter zur Spitzengruppe gehören, war in Monaco Carsen Edwards mit 17 Punkten. "Wir haben solide zwölf Minuten gespielt, leider geht das Spiel über 40 Minuten", sagte Coach Herbert nach der Partie: "Ihre Physis in der Verteidigung hat uns wehgetan, wir hatten viele Ballverluste."

Die Bayern legten einen starken Start hin und führten nach dem ersten Viertel mit 24:18 - nicht zuletzt dank neun Punkten von Edwards. Bis zur Halbzeit gaben die Münchner diese Führung aber aus der Hand. Nach der Pause zogen die Gastgeber davon, mit 17 Punkten Rückstand ging es für das Herbert-Team in den Schlussabschnitt, in dem die letzten Kräfte schwanden. Es war bereits das siebte Pflichtspiel seit Anfang Dezember.

Alba lief von Beginn an einem Rückstand hinterher und zeigte außer kurzzeitig im zweiten Viertel nur noch in der Schlussphase ein leichtes Aufbäumen - da war das Spiel jedoch schon verloren. Gegen das vom früheren Bayern-Trainer Andrea Trinchieri gecoachte Kaunas ließen die Berliner vor allem aus der Distanz zu viel liegen. Nur zwei von 18 Dreipunktwürfen fanden ihr Ziel. Bester Alba-Werfer war Center David McCormack mit 19 Punkten.