EuroLeague: Bayerns Basketballer mit Sieg gegen Valencia

Der deutsche Basketball-Pokalsieger Bayern München hat die Hinrunde der EuroLeague mit einem Erfolg beendet. Das Team von Trainer Pablo Lasso feierte einen knappen 85:84 (38:39)-Heimsieg gegen Valencia Basket und rangiert nach 17 Spielen auf Platz zwölf. Für die Münchener ist es der achte Sieg bei neun Niederlagen. Bester FCB-Werfer war Leandro Bolmaro mit 13 Punkten.

Am Samstag treffen die Bayern im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres auf die MLP Academics Heidelberg (30. Dezember, 20.00 Uhr/MagentaSport). Ins neue Jahr starten Nationalspieler Isaac Bonga und Co. am 3. Januar beim Auftakt der EuroLeague-Rückrunde gegen Virtus Segafredo Bologna (20.30 Uhr/MagentaSport).