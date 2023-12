EuroLeague: Final Four in Berlin schnell ausverkauft

Anzeige

Basketball zieht Fans im Land der Weltmeister: Die Tickets für das Final Four der EuroLeague in Berlin waren nach weniger als vier Stunden ausverkauft. Das teilte die Königsklasse am Dienstag mit. Das Finalturnier (24. bis 26. Mai) findet damit täglich vor 14.500 Fans in der Mercedes-Benz Arena statt.

Die Halbfinals werden am 24. Mai (Freitag) um 18.00 und 21.00 Uhr ausgetragen. Das Kleine Finale beginnt am 26. Mai (Sonntag) um 17.00 Uhr, der Finale um 20.00 Uhr. Eine Chance auf Eintrittskarten gibt es aber noch. Jedem qualifizierten Team werden etwa 600 Tickets in verschiedenen Kategorien zugeteilt.

Berlin ist nach 2009 und 2016 zum dritten Mal Austragungsort des Final Four. 2021 war der Titel in Köln ausgespielt worden.