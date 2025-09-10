EuroLeague: Final Four 2026 in Athen

Das Final Four der EuroLeague findet als Abschluss der kommenden Saison zum zweiten Mal in Athen statt. Das gab die Basketball-Königsklasse am Mittwoch bekannt. 2007 war erstmals die Krone in der griechischen Hauptstadt vergeben worden. Gespielt wird im Telekom Center, die Arena hat eine Kapazität von über 18.000 Zuschauern. Die Halbfinalspiele finden am 22., das Endspiel am 24. Mai 2026 statt.

"Athen ist eine Stadt mit einer langen Basketballtradition und einer der leidenschaftlichsten Fangemeinden Europas. Die Rückkehr des Final Four nach Athen ist eine logische Entscheidung, und wir sind überzeugt, dass es ein weiteres spektakuläres Ereignis werden wird", sagte EuroLeague-Präsident Dejan Bodiroga.

2025/26 ist Meister Bayern München als einziger deutscher Klub im Wettbewerb dabei. Alba Berlin spielt künftig in der Champions League. Das Final Four war in diesem Jahr erstmals in Abu Dhabi ausgetragen worden. Dubai Basketball kommt zur nächsten Saison neu in die EuroLeague.