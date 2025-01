EuroLeague: Klare Niederlage für Bayern

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Double-Gewinner verlor am Freitagabend bei Real Madrid 76:88 (30:47), nach 19 Spielen liegt die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert auf dem siebten Platz. Mit der Pleite verpatzten die Münchner damit auch ihre Generalprobe für das Duell in der Bundesliga am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) beim kriselnden Vizemeister Alba Berlin.

In Madrid hielten die Gäste das Spiel nur in den ersten Minuten eng. In der Folge erspielte sich Real dann ein komfortables Punktepolster, das München zu keinem Zeitpunkt entscheidend verkürzen konnte. Bester Werfer der Bayern bei der achten Saisonniederlage auf der internationalen Bühne war Carsen Edwards mit 18 Punkten.