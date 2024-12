EuroLeague: München verliert knapp gegen Athen

Der deutsche Basketball-Doublegewinner Bayern München hat am 18. Spieltag der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen die siebte Saisonniederlage erlitten. Gegen den griechischen Rekordmeister unterlag die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert 69:80 (36:32). Mit einer Bilanz von elf Siegen und sieben Niederlagen haben die Münchner weiterhin gute Aussichten auf die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale.

Bester Werfer der Münchner war Weltmeister Andi Obst mit 19 Punkten. Erst in den Schlussminuten zogen die Gäste im SAP Garden mit einem Zwölf-Punkte-Lauf davon, sicherten sich nach dem 94:79 in der Hinrunde auch im Rückspiel den Sieg und zogen in der Tabelle an Obst und Co. vorbei auf Rang fünf.