EuroLeague: Nyara Sabally verpasst mit Prag das Finale

Ein Jahr nach dem Triumph ihrer Schwester Satou hat Nyara Sabally die Chance auf den Titel in der EuroLeague verspielt. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin verlor beim Final Four in Mersin/Türkei mit ZVVZ USK Prag aus Tschechien im Halbfinale gegen den französischen Klub Villeneuve-d'Ascq LM mit 78:84 (43:37). Am Sonntag geht es im Spiel um Platz drei gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals zwischen Fenerbahce Istanbul und Gastgeber Cukurova Basketbol Mersin.

Die Berlinerin Sabally (24), am Freitag mit zwölf Punkten eine der Topwerferinnen ihres Teams, hatte sich nach ihrer ersten WNBA-Saison in den USA mit New York Liberty dem Klub aus Prag angeschlossen und direkt das Finalturnier der Königsklasse erreicht. Ihre ältere Schwester Satou (25/Dallas Wings) nahm mit Fenerbahce zweimal am Final Four teil, 2021 wurde sie mit dem Klub Dritte, 2023 gelang ihr der Titelgewinn.