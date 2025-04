EuroLeague: Theis führt Monaco zum Auftaktsieg

Ein glänzend aufgelegter Daniel Theis hat die AS Monaco in den Play-offs der EuroLeague zum Auftaktsieg geführt. Bei seiner Premiere für den Klub in der Meisterrunde kam der deutsche Basketball-Weltmeister als bester Werfer des Abends auf 22 Punkte und fünf Rebounds, Monaco schlug den spanischen Spitzenklub FC Barcelona im ersten Viertelfinale 97:80 (44:42). Spiel zwei der Best-of-five-Serie findet am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) erneut im Fürstentum statt.

Im Salle Gaston Médecin setzte sich Monaco im dritten Viertel (32:17) ab, Barca konnte in den letzten zehn Minuten nicht mehr für Spannung sorgen. Monaco hatte die Hauptrunde als Vierter, Barcelona als Fünfter abgeschlossen, der Sieger des Duells erreicht das Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai). Die AS hat noch nie den EuroLeague-Titel geholt, Barcelona triumphierte zuletzt 2010.

Theis (33) war im Februar nach acht NBA-Jahren nach Europa zurückgekehrt. Zuvor war der Center von Oklahoma City Thunder entlassen worden.