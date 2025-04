EuroLeague: Theis und Monaco dem Halbfinale ganz nah

Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis und seine AS Monaco sind dem Halbfinal-Einzug in der EuroLeague ein gutes Stück nähergekommen. Monaco schlug den spanischen Spitzenklub FC Barcelona im zweiten Viertelfinal-Spiel 92:79 (49:40) und führt in der Best-of-five-Serie nun 2:0. Die möglicherweise schon entscheidende dritte Partie findet am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) in Katalonien statt.

Theis, im ersten Viertelfinale noch mit 22 Zählern bester Werfer und maßgeblich am 97:80-Sieg der Monegassen beteiligt gewesen, kam diesmal auf vier Punkte und zwei Rebounds. Im zweiten Aufeinandertreffen spielten andere groß auf: Im Salle Gaston Médecin steuerte Forward Alpha Diallo schon im ersten Viertel von insgesamt 26 Punkten für Monaco alleine 15 bei. Bei der Schlusssirene standen für den US-Amerikaner 21 Zähler und sechs Rebounds zu Buche.

Monaco hatte die Hauptrunde als Vierter, Barcelona als Fünfter abgeschlossen. Der Sieger des Duells erreicht das Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai). Die AS hat den EuroLeague-Titel noch nie geholt, Barcelona triumphierte zuletzt 2010.

Theis (33) war im Februar nach acht NBA-Jahren nach Europa zurückgekehrt. Zuvor war der Center von Oklahoma City Thunder entlassen worden.