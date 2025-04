EuroLeague: Theis und Monaco verpassen Sweep

Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis und seine AS Monaco haben einen Sweep im Kampf um den Halbfinal-Einzug in der EuroLeague verpasst. Beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona unterlag Monaco im dritten Viertelfinal-Spiel 89:100 (39:51) und kassierte in der Best-of-five-Serie den Anschluss zum 1:2. Der Sieger des Duells erreicht das Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai), Spiel vier findet erneut in Katalonien statt.