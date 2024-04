Fiebich im Top-Team der EuroLeague - Meesseman erneut MVP

Anzeige

Leonie Fiebich (24) hat es ins Top-Team der Basketball-EuroLeague geschafft, muss die Trophäe für die beste Spielerin der Saison aber Emma Meesseman überlassen. Die Belgierin vom türkischen Finalisten Fenerbahce Istanbul erhält den Preis zum zweiten Mal nacheinander, neben der deutschen Nationalspielerin Fiebich (Casademont Saragossa/Spanien) stach Meesseman bei der Wahl die Australierin Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag/Tschechien) aus. Die drei Profis standen in der Endauswahl.

Zur Mannschaft der Saison gehören neben dem Trio Marina Mabrey (Cukurova Basketbol Mersin/Türkei) und Kayla McBride (Fenerbahce). Fiebich war mit Saragossa im Play-off-Viertelfinale an Mersin gescheitert. Beim Final Four an diesem Wochenende spielen Fenerbahce und Villeneuve-d'Ascq LM/Frankreich am Sonntag (18.00 Uhr MESZ) um den Titel. Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally hatte am Freitag mit Prag das Halbfinale gegen Villeneuve-d'Ascq verloren (78:84). Mit dem Nationalteam spielen beide bei den Olympischen Spielen in Paris.