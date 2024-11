Maccabi-Basketballer in Athen: Polizei mit Großaufgebot

Rund um das Duell der Basketballer von Panathinaikos Athen gegen die israelische Mannschaft Maccabi Tel Aviv hat die griechische Polizei die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. 1500 Polizisten und Polizistinnen werden beim EuroLeague-Spiel am Dienstagabend (20.15 Uhr/MagentaSport) in Athens Olympiahalle im Einsatz sein, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf eigene Informationen. Sie sollen insbesondere die israelischen Fans und die Mannschaft vor Übergriffen schützen. Auch die israelische Botschaft in Athen wird stärker bewacht.