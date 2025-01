Nach Coup gegen Bayern: Dämpfer für Alba

Die Basketballer von Alba Berlin haben nach ihrem Prestigesieg gegen Bayern München wieder einen Dämpfer kassiert. In der EuroLeague unterlagen die kriselnden Berliner nach drei guten Vierteln bei Fenerbahce Istanbul 73:90 (34:37). Erst im Schlussdurchgang ging den Berlinern die Energie aus, am Ende fiel die 17. Niederlage im 20. EuroLeague-Spiel unnötig hoch aus.

Am vergangenen Sonntag hatte Alba in der Bundesliga den Titelverteidiger aus München mit 88:81 geschlagen und damit für ein Highlight in der bislang sehr schlechten Saison gesorgt.

In Istanbul hielt Berlin lange gut mit, der Italiener Gabriele Procida war mit 14 Punkten der erfolgreichste Werfer. Eingangs des vierten Durchgangs war Alba in Führung gegangen (62:61), dann drehte Fenerbahce aber auf. Das letzte Viertel ging mit 29:13 an den Favoriten.