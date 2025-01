Nächste EuroLeague-Pleite für Alba Berlin

Basketball-Bundesligist Alba Berlin kommt in der EuroLeague einfach nicht aus dem Negativstrudel heraus. Bei ASVEL Lyon-Villeurbanne verlor das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstag trotz Aufholjagd in der Verlängerung mit 89:96 (85:85, 40:50), es war die neunte Pleite in der Königsklasse in Serie. Mit drei Siegen und 19 Niederlagen sind die kriselnden Berliner weiterhin Tabellenschlusslicht.

Ex-NBA-Profi Matt Thomas war mit 20 Punkten bester Werfer bei Alba, für die Franzosen kam Edwin Jackson auf 18 Punkte. Weiter geht es für die Berliner am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) in der Bundesliga, wo Alba zuletzt zweimal in Folge gewonnen hatte, gegen die MLP Academics Heidelberg. Nächster Gegner in der EuroLeague ist am 24. Januar Bayern München.