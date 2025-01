Piräus-Pleite macht Herbert sauer: "Das ist peinlich!"

Gordon Herbert wollte am Ende gar nicht mehr hinschauen. "Das ist peinlich! Wir verlieren jede Rebound-Situation", motzte der Ex-Bundestrainer während seiner letzten Auszeit. Es half nichts, die heftige Abreibung für seine Bayern-Basketballer in der EuroLeague war im Schlussviertel längst besiegelt.

Die 69:112 (37:51)-Klatsche bei Olympiakos Piräus sorgte nicht nur für erheblichen Frust, sie war zudem ein herber Dämpfer im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation. "Wir hatten einen Fehlstart und später war es eine Lehrstunde", bilanzierte Johannes Voigtmann.

Zu viele Schwächen leistete sich der ersatzgeschwächte deutsche Meister gegen den Titelkandidaten, früh lagen die Gäste daher mit 18 Punkten zurück. "Wenn du gegen so ein Team die Bälle wegschmeißt, wie wir es getan haben, dann kommen sie ins Rennen. Das haben sie brutal ausgenutzt und am Ende war es bitter", monierte Voigtmann.

Nach der neunten Niederlage im 20. Spiel legte Herbert den Finger schonungslos in die Wunde: "Mit 22 Ballverlusten und 17 abgegebenen Offensivrebounds kommst du hier nicht zum Erfolg." Und: Vor allem Sasha Vezenkov bekamen die Bayern im griechischen Hexenkessel überhaupt nicht in den Griff.

Mit seiner 45-Punkte-Gala verzückte der Mann des Abends die frenetischen Fans des Spitzenreiters. Er verewigte sich mit der drittbeste Ausbeute der EuroLeague-Historie in den Geschichtsbüchern.

Für die Bayern geht die Terminhatz gleich unerbittlich weiter, schon am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) muss der Titelverteidiger in der Liga beim Verfolger MLP Academics Heidelberg antreten. Am Mittwoch und Freitag folgt der Heim-Doppelpack gegen AS Monaco und Virtus Bologna.