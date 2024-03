Play-off-Chancen sinken: Bayern-Niederlage in Valencia

Anzeige

Die Chancen der Basketballer von Bayern München auf die Play-offs in der EuroLeague sind deutlich gesunken. Das Team von Trainer Pablo Laso unterlag in einem wegweisenden Duell beim direkten Konkurrenten Valencia Basket mit 68:70 (37:45). Angesichts des kniffligen Restprogramms des deutschen Pokalsiegers wird das Erreichen der Play-in-Spiele um die Teilnahme am Viertelfinale enorm schwierig.

Dafür muss Rang zehn her, auf den aktuell Partizan Belgrad und Valencia mit einem Sieg mehr bessere Chancen haben. Der Schlussspurt des Laso-Teams, das in Valencia auf den angeschlagenen Topscorer Devin Booker (16) in der Endphase verzichten musste, beginnt am Freitag gegen Maccabi Tel Aviv. Dann folgen Duelle gegen den FC Barcelona, bei Panathinaikos Athen und AS Monaco.

In Valencia taten sich die Münchner um die Weltmeister Niels Giffey und Isaac Bonga zu Beginn enorm schwer und gaben das erste Viertel mit 15:28 ab. "Es wird schwer dort und wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels. Wir werden das Beste geben, um hoffentlich einen der wichtigsten Siege dieser Saison zu holen", hatte Kapitän Bayern Kapitän Vladimir Lucic gesagt. Entsprechend vehement kämpften die Bayern gegen den Rückstand an und übernahmen zu Beginn des Schlussabschnitts zwischenzeitlich auch wieder die Führung.

Es entwickelte sich ein Krimi - mit dem besseren Ende für Valencia.