Pleiß wechselt zu EuroLeague-Champion Panathinaikos

Nächste Titelchance für Tibor Pleiß: Der deutsche Basketball-Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom italienischen Klub Trapani Shark zu EuroLeague-Champion Panathinaikos Athen. Der Center wird bis zum Saisonende ausgeliehen und trifft bei den Griechen wieder auf Ergin Ataman, unter dem türkischen Trainer hatte Pleiß mit Anadolu Istanbul zweimal in der europäischen Königsklasse triumphiert (2021, 2022).

"Ich fühle mich geehrt, das grüne Trikot von Panathinaikos zu tragen. Es ist ein Klub mit viel Tradition. Ich freue mich auf das Team und versuche der Mannschaft schnell zu helfen", sagte Pleiß. Die Anfrage sei zuletzt während des DBB-Länderspielfensters gekommen, "und dann ging es in den letzten Tagen ganz schnell." Pleiß wird nur in der EuroLeague eingesetzt, nicht in der griechischen Liga.

Der Kölner, der am Sonntag in Bamberg mit dem Nationalteam das EM-Ticket gebucht hatte, war erst im Sommer nach Sizilien zu Aufsteiger Trapani gewechselt. Istanbul hatte den Vertrag des mittlerweile 35-Jährigen zuvor nicht verlängert. "Ich danke Trapani für die Möglichkeit, wieder EuroLeague zu spielen. Ich bin in Sizilien mit offenen Armen aufgenommen worden und drücke den Jungs nun aus der Ferne für die italienische Liga die Daumen", so Pleiß.

Auf der Center-Position hat der frisch gebackene griechische Pokalsieger und EuroLeague-Dritte Panathinaikos Bedarf. Der Franzose Matthias Lessort und der Türke Omar Yurtseven fallen verletzungsbedingt aus, von Kostas Antetokounmpo hatte sich der Klub vor zwei Wochen getrennt.