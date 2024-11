Pleite im brisanten EuroLeague-Spiel: Alba unterliegt Maccabi

Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat im brisanten Gastspiel des israelischen Klubs Maccabi Tel Aviv den nächsten Rückschlag in der EuroLeague kassiert. Das Team von Trainer Israel Gonzalez unterlag am Donnerstagabend 85:103 (36:52). Für den Hauptstadtklub war es bereits die zehnte Niederlage im zwölften Spiel.

Maccabi startete in Berlin gleich mit einem 8:0-Lauf, Albas Rückstand wuchs bereits im ersten Viertel (16:32) immer weiter an. Bester Werfer der Gastgeber war Matteo Spagnolo mit 16 Punkten, den größten Anteil am Erfolg von Maccabi hatte Rokas Jokubaitis (24 Punkte).

Rund um die Partie hatten zum Schutz vor Ausschreitungen erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geherrscht. So waren unter anderem um das Teamhotel Maccabis im Stadtteil Mitte und die Uber Arena umfassende Verkehrssperrungen angekündigt worden. Der Tagesspiegel hatte zudem berichtet, dass 1500 Beamte rund um das Spiel im Einsatz seien.

Hintergrund der Sicherheitsmaßnahmen waren unter anderem die Ausschreitungen Anfang November rund um das Auswärtsspiel von Maccabis Fußball-Mannschaft in der Europa League bei Ajax Amsterdam. Kurz darauf hatte auch die Nations-League-Partie der israelischen Fußball-Nationalmannschaft in Saint-Denis gegen Frankreich im Fokus der Öffentlichkeit gestanden.