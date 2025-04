"Underdog" Bayern will Real trotzen: "Wir haben noch mehr vor"

Wenn die Basketballer von Bayern München zum Showdown bei Real Madrid antreten, ist sich Trainer Gordon Herbert der riesigen Herausforderung mehr als bewusst. "Wir sind in Madrid der Underdog, aber wir werden alles versuchen, bis zum Ende im Spiel zu bleiben", versicherte der Cheftrainer vor dem Duell mit dem spanischen Spitzenteam um die Play-off-Teilnahme in der EuroLeague am Karfreitag (20.45 Uhr/MagentaSport).