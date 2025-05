Rückkehr nach Deutschland? Pleiß kann es sich "gut vorstellen"

Nach 13 Jahren im Ausland ist für Tibor Pleiß eine Rückkehr in die Heimat ein Thema. "Es ist immer eine Idee, nochmal in Deutschland zu spielen. Ich kann es mir gut vorstellen", sagte der Basketball-Nationalspieler dem SID, "da wäre ich auf jeden Fall meiner Familie und meinen Freunden ein bisschen näher." Er sei mittlerweile so lange weg, dass er bei der genauen Dauer den "Überblick verloren" habe.

2012 war der Center von Bamberg nach Spanien gewechselt, über die USA, die Türkei und Italien ging es nach Griechenland, mit Panathinaikos Athen tritt Pleiß am Wochenende beim Final Four der EuroLeague in Abu Dhabi an. Der 35-Jährige ist vom sizilianischen Klub Trapani Shark bis zum Saisonende an den Titelverteidiger ausgeliehen, wie es im Sommer weitergeht, noch offen. "Ich lasse das alles auf mich zukommen", so Pleiß: "Mal schauen, was sich ergeben wird, wo ich mich hingezogen fühle und was sich am Ende herauskristallisiert."

Über eine mögliche EM-Teilnahme in diesem Jahr macht sich der Kölner (noch) keine Gedanken. "Nach der Saison wird sich herauskristallisieren, wie es weitergeht, wo es hingeht und was der Plan ist", sagte Pleiß. "Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin jemand, der sehr viel im Hier und Jetzt lebt."