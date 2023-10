Thiemann führt Alba zum ersten EuroLeague-Sieg

Anzeige

Alba Berlin hat sich beim nächsten Wiedersehen der Basketball-Weltmeister den ersten Sieg der EuroLeague-Saison erkämpft. Gegen den Mitfavoriten Armani Mailand um Johannes Voigtmann und Ex-Alba-Profi Maodo Lo überraschten die Berliner mit Kapitän Johannes Thiemann am Donnerstag und gewannen nach leidenschaftlicher Leistung mit 85:82 (35:37). Zuvor hatte Alba zum Saisonstart vier Niederlagen in Serie kassiert.

Thiemann war in der Arena am Ostbahnhof mit 22 Punkten bester Alba-Schütze. "Ich glaube, wir wollten es einfach mehr", sagte er bei MagentaSport: "Das ist so wichtig. Gerade für uns als junges Team. Wir brauchen noch Zeit, um zu wachsen. Aber auf dem Weg ein paar Siege einzufahren, ist großartig."

Lo, der erst im vergangenen Sommer nach drei Jahren in Berlin nach Mailand gewechselt war, kam nach einer Oberschenkelverletzung bei seinem EuroLeague-Debüt für Armani von der Bank und verzeichnete sieben Punkte. Auch Voigtmann stand diesmal nicht in der Starting Five und machte fünf Zähler. Top-Scorer war Mailands Starspieler Nikola Mirotic (30).

Als Nächstes reist Alba am Montag (18.30 Uhr/Dyn) in der Bundesliga zur BG Göttingen.