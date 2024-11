Vierter Sieg in Serie: Bayern mischen EuroLeague auf

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München räumt in der EuroLeague das Feld von hinten auf. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert fuhr am Freitag beim ungefährdeten 84:71 (43:33) bei der ASVEL Lyon-Villeurbanne den vierten Sieg nacheinander auf der internationalen Bühne ein.

Mit fünf Siegen bei zwei Niederlagen liegen die Münchner nach sieben Spielen mittlerweile auf Kurs Viertelfinale. Devin Booker (16), der deutsche Nationalspieler Oscar da Silva (15 Punkte) und Napier Shabazz (12) waren die besten Werfer der Bayern, Weltmeister Johannes Voigtmann überzeugte mit elf Rebounds.

Der deutsche Doublesieger zog zu Beginn des zweiten Viertels erstmals davon. Zwar verkürzten die Franzosen den Rückstand im dritten Abschnitt zwischenzeitlich auf nur noch sechs Punkte, das Herbert-Team setzte sich aber wieder ab. Im Schlussviertel brannte dann nichts mehr an.

Für die Bayern geht es am Sonntag in der Bundesliga bei den Löwen Braunschweig (18 Uhr/Dyn) weiter, bevor drei weitere Partien in der EuroLeague gegen Zalgiris Kaunas (7. November), bei Fenerbahce Istanbul (12. November) und gegen Alba Berlin (14. November) anstehen.