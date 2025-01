Wiedersehen in der EuroLeague: Sabally schlägt Fiebich

Im Oktober feierten Nyara Sabally und Leonie Fiebich in den USA den WNBA-Titel mit New York Liberty, jetzt standen sich die deutschen Basketballerinnen bei ihren EuroLeague-Debüts für neue Klubs auf dem Parkett gegenüber. Sabally schlug mit Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul am Mittwochabend Fiebich und Valencia BC 92:56 (44:26), durch den Sieg buchte die türkische Auswahl ihr Ticket für das Final Six.

Die beiden Nationalspielerinnen und Olympia-Teilnehmerinnen haben sich für die Pause in der WNBA wie viele andere Profis aus Nordamerika europäischen Teams angeschlossen. Sabally (24) ist dabei auf den Spuren ihrer älteren Schwester Satou unterwegs, die 26-Jährige hatte von 2020 bis 2023 für Fener gespielt und mit dem Klub unter anderem 2023 in der Königsklasse EuroLeague triumphiert.

Nyara Sabally kam gegen Valencia in 13:40 Minuten Einsatzzeit auf elf Punkte, Fiebich (22:09) verbuchte sechs Punkte. Fenerbahce hat alle bisherigen sieben Spiele in der zweiten Gruppenphase gewonnen und spielt im April in Saragossa/Spanien im neu eingeführten Final-Six-Turnier um den Titel. Istanbul holte 2023 und 2024 die EuroLeague-Krone.