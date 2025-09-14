Antetokounmpo führt Griechenland zu EM-Bronze

Superstar Giannis Antetokounmpo hat Griechenlands Basketballer zur ersten EM-Medaille seit 16 Jahren geführt. Das Team um den Ausnahmespieler von NBA-Klub Milwaukee Bucks besiegte Finnland am Sonntag in Riga im Spiel um Platz drei mit 92:89 (48:34). 2009 in Polen hatten die Griechen zuletzt Bronze geholt.

Bester Werfer des Europameisters von 1987 und 2005 war vor 11.000 Zuschauern Antetokounmpo mit 30 Punkten und 17 Rebounds. Im Halbfinale gegen die Türkei, das Griechenland überraschend deutlich mit 68:94 verloren hatte, hatte der 30-Jährige am Freitag mit zwölf Punkten und zwölf Rebounds einen für seine Verhältnisse schwachen Abend erwischt.

Bei den Finnen kam Lauri Markkanen auf 19 Zähler. Für den Co-Gastgeber, der in der Vorschlussrunde gegen Deutschland (98:86) unterlegen gewesen war, bedeutet Rang vier trotzdem die beste Platzierung bei einem großen Turnier. Bis dato war Platz sechs bei der EM 1967 das Top-Ergebnis gewesen.

Die Griechen hatten lange klar geführt, doch in der Schlussphase kam Finnland wieder ganz nah heran. Nachdem er bei einem Dreipunktewurf gefoult worden war, hatte Elias Valtonen mit fünf Sekunden auf der Uhr die Chance zum Ausgleich. Er vergab jedoch den dritten, ehe Antetokounmpo den Sieg seinerseits von der Freiwurflinie sicherte.