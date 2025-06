Auch Nyara Sabally fehlt DBB-Frauen bei EM

Nach Starspielerin Satou Sabally hat auch ihre jüngere Schwester Nyara die Teilnahme an der anstehenden Basketball-EM abgesagt. Grund dafür sind anhaltende Knieprobleme bei der 25-Jährigen von WNBA-Champion New York Liberty. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch bekannt. Das Gelenk könne "der Belastung der dichten Spielfolge bei der Women's EuroBasket nicht standhalten".

"Nach langem Überlegen habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, in diesem Sommer nicht an der EuroBasket teilzunehmen", sagte Sabally: "Es fällt mir nicht leicht, aber angesichts der Reha für mein Knie, des intensiven EuroBasket-Spielplans und des engen WNBA-Kalenders muss ich mit Blick auf meine langfristigen Ziele mit dem Nationalteam meine Gesundheit priorisieren." Forward Sabally hat schon zwei Kreuzbandrisse erlitten und konnte deshalb unter anderem in der kompletten WNBA-Saison 2022 nicht auflaufen.

Sabally hat nur drei von neun Saisonspielen der Liberty absolviert, am Dienstag (Ortszeit) gab sie nach gut dreiwöchiger Pause ihr Comeback gegen Chicago Sky (85:66) und spielte gut 15 Minuten (neun Punkte). Ihre ältere Schwester Satou (27) hatte zuletzt nach ihrem Wechsel zu Phoenix Mercury mitgeteilt, dass sie wegen der neuen Herausforderung nicht bei der EM spielen werde. Damit stehen Bundestrainerin Lisa Thomaidis beim Turnier (18. bis 29. Juni) aus der WNBA voraussichtlich nur Leonie Fiebich (New York) und Luisa Geiselsöder (Dallas Wings) zur Verfügung.

"Nyara ist ein weiterer großer Verlust für unser Team. Doch ihre langfristige Gesundheit und ihre künftige Spielerkarriere sind das Wichtigste. Wir alle unterstützen sie darin, dass sie dem jetzt Priorität einräumt", sagte Thomaidis: "Wir werden sie vermissen." Kapitänin Marie Gülich hatte in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss erlitten und ist bei der EuroBasket mit Vorrundenspielen in Hamburg ebenfalls nicht dabei.