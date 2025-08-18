Basketball: Anderson aus EM-Kader gestrichen

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat Nachwuchshoffnung Christian Anderson aus dem erweiterten Aufgebot für die anstehende Europameisterschaft gestrichen. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mit. Nach dem Abschied des College-Spielers von der Texas Tech befinden sich 14 Profis im Aufgebot, Mumbrú muss vor dem Turnierauftakt am 27. August in Tampere gegen Montenegro noch zwei weitere Akteure aussortieren.

Anderson gab in diesem Sommer sein Debüt für die A-Nationalmannschaft, zuvor hatte der 19 Jahre alte Spielmacher mit der U19 des DBB Silber bei der WM in der Schweiz geholt. Unter anderem Deutschlands Kapitän Dennis Schröder sagte ihm zuletzt eine NBA-Karriere voraus.

Die Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in München auf die finalen Testspiele vor. Am Mittwoch geht es nach Madrid, wo der Weltmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/MagentaSport) auf Spanien trifft. Am Samstag (19.00 Uhr/MagentaSport) steigt im zweiten Duell mit dem Europameister die Generalprobe in Köln.

Das DBB-Team spielt in der EM-Gruppenphase in Tampere neben Montenegro noch gegen Litauen, Schweden, Großbritannien und den finnischen Gastgeber. Die K.o.-Runde findet in der lettischen Hauptstadt Riga statt. Das Ziel der Deutschen ist nach EM-Bronze 2022, WM-Gold 2023 und dem vierten Platz bei Olympia 2024 in Paris erneut eine Medaille.