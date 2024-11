Basketball: Bundestrainer Mumbru holt Pleiß zurück

Mehr als acht Jahre nach seinem bislang letzten Einsatz kehrt Tibor Pleiß (35) in die Basketball-Nationalmannschaft zurück. Der Center gehört zum ersten Aufgebot des neuen Bundestrainers Alex Mumbru und könnte in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Schweden auflaufen.

Der Spanier Mumbru sorgte bei der Nominierung für die beiden Partien in Stockholm (22. November) und Heidelberg (25. November) für einige Überraschungen. So könnten in Joel Aminu, Johann Grünloh (beide Rasta Vechta), Elias Baggette (Rostock Seawolves), Kay Bruhnke (M Basket-Delamode/Litauen), Jack Kayil (Mega Basket/Serbien), Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga/Spanien) und Nicholas Tischler (Niners Chemnitz) gleich sieben Spieler ihr Debüt geben.

Pleiß, seit diesem Jahr beim italienischen Klub Trapani Shark unter Vertrag, hat im September 2016 in Oberhausen zuletzt das Nationaltrikot getragen. Danach war es zum Bruch mit dem damaligen Bundestrainer Chris Fleming gekommen.

Der Center hat in seiner Laufbahn 105 Länderspiele absolviert. Pleiß, früherer NBA-Profi, holte 2021 und 2022 mit Anadolu Istanbul den EuroLeague-Titel - den ersten in seiner Heimatstadt Köln.

Mumbru, der Goldcoach Gordon Herbert beerbt hat, berief auch die drei Weltmeister Andreas Obst (Bayern München), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders/Japan) und David Krämer (CB 1939 Canarias/Spanien). - Das Aufgebot im Überblick:

Joel Aminu, Johann Grünloh (beide Rasta Vechta), Elias Baggette (Rostock Seawolves), Kay Bruhnke (M Basket-Delamode/Litauen), Max Di Leo (EWE Baskets Oldenburg), Jack Kayil (Mega Basket/Serbien), David Krämer (CB 1939 Canarias/Spanien), Jonas Mattisseck, Louis Olinde (beide Alba Berlin), Kostja Mushidi (BG Göttingen), Joshua Obiesie, Christian Sengfelder (beide JDA Dijon/Frankreich), Andreas Obst (Bayern München), Kenneth Ogbe (Veolia Towers Hamburg, Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga/Spanien), Tibor Pleiß (Trapani Shark/Italien), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders/Japan), Nicholas Tischler (Niners Chemnitz), Nelson Weidemann (ratiopharm Ulm)