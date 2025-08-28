Basketball-EM: Auftaktniederlage für Titelverteidiger Spanien

Titelverteidiger Spanien hat bei der Basketball-EM zum Auftakt einen überraschenden Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Sergio Scariolo verlor ihr erstes Gruppenspiel gegen Georgien mit 69:83 (35:37).

Großen Anteil am Erfolg der Georgier hatte Alexander Mamukelaschwilli mit 19 Punkten, bester Scorer der spanischen Auswahl war Juancho Hernangomez mit 13 Zählern. Am Samstag (20.30 Uhr) wartet auf die Spanier, die den Abschied der letzten Altstars aus der goldenen Generation hinter sich haben, in der Gruppe C als Nächstes das Duell mit Bosnien-Herzegowina. Weitere Gegner sind Zypern, Italien und Griechenland. Die ersten vier Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale.

Bei der vergangenen EM hatten die Spanier 2022 im Halbfinale für das Ende der deutschen Titelträume gesorgt. Die DBB-Auswahl hatte sich im Anschluss gegen Polen die Bronzemedaille gesichert. Spanien hatte sich im Endspiel gegen Frankreich zum Europameister gekrönt.