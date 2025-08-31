Basketball-EM: Aus für Serben Bogdanovic

Schwerer Schlag für den Titelfavoriten: Serbien kann bei der laufenden Basketball-EM Bogdan Bogdanovic nicht mehr einsetzen. Der Teamkapitän fällt für das restliche Turnier wegen einer Oberschenkelverletzung aus, das gab der serbische Verband KSS am Sonntag bekannt.

NBA-Profi Bogdanovic (Los Angeles Clippers) hatte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Portugal (80:69) einen Muskelfaserriss zugezogen und im dritten gegen Lettland (84:80) bereits gefehlt. Der 33-Jährige wird sich nach KSS-Angaben nun einer Therapie in den USA unterziehen. Stefan Jovic übernimmt die Kapitänsrolle.

Serbien steht nach drei Siegen aus drei Spielen wie die deutsche Mannschaft vorzeitig im Achtelfinale. Durch den Ausfall von Bogdanovic sind die Gold-Aussichten des Weltmeisters um Kapitän Dennis Schröder nochmals gestiegen.