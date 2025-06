Basketball-EM: Frankreich als erstes Team im Halbfinale

Die französischen Basketballerinnen haben als erste Mannschaft bei der Europameisterschaft das Halbfinale erreicht. Die Silbermedaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele von Paris ließen Litauen beim 83:61 (56:31) in Piräus keine Chance. Am Freitag spielen sie gegen Spanien oder Tschechien um den Einzug ins Endspiel.

Deutschland trifft in seinem Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) auf Titelverteidiger Belgien. Der mögliche Gegner steht bereits am Dienstagabend nach der Partie zwischen Italien und der Türkei (19.30 Uhr) fest.

Die Französinnen gelten neben Belgien als Titelfavoriten. In der Vorrunde hatten sie die Schweiz mit 74 Punkten Unterschied geschlagen (111:37), es war der höchste EM-Sieg seit mehr als 50 Jahren. Litauen hielt besser mit, doch Center Iliana Rupert (15 Punkte) führte Frankreich zu einem ungefährdeten Sieg.

Die EM-Vorrunde fand in Hamburg, Tschechien, Griechenland und Italien statt. Die K.o.-Phase wird in der griechischen Hafenstadt Piräus gespielt.