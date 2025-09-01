Basketball-EM: Litauen stoppt Finnland - Sorgen um Jokubaitis

Gastgeber Finnland hat vor dem Duell mit der deutschen Mannschaft bei der Basketball-EM seine erste Niederlage kassiert. Die Auswahl von Headcoach Lassi Tuovi musste sich im vierten Gruppenspiel in Tampere Litauen mit 78:81 (36:45) geschlagen geben. Am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) treffen die Finnen auf Deutschland.

Mikael Jantunen (19 Punkte) und Lauri Markkanen (17) waren die besten Werfer Finnlands. Bei den Balten, die sich durch den Sieg für das Achtelfinale qualifizierten, überzeugte erneut Topmann Rokas Jokubaitis mit 16 Zählern. Der Guard verletzte sich zu Beginn des letzten Viertels jedoch möglicherweise schwer am Knie, es wird eine lange Ausfallzeit vermutet. Nach dem Turnier wechselt Jokubaitis zum FC Bayern in die Bundesliga.

Vor dem Gruppenfinale liegt Deutschland mit der maximalen Ausbeute von acht Punkten an der Spitze, Litauen und Finnland folgen dahinter mit sieben.

Superstar Nikola Jokic und Serbien fuhren im Schongang den vierten Sieg ein. Beim 82:60 (45:23) gegen das noch sieglose Tschechien lag der Topfavorit bereits nach dem ersten Viertel 27:5 vorn. Jokic kam in knapp 18 Minuten auf sechs Zähler. Am Mittwoch (20.15 Uhr/MagentaSport) kommt es mit der ebenfalls makellosen Türkei zum Duell um den Gruppensieg in Staffel A.