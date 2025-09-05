Basketball-EM: Mumbrú gegen Portugal wieder dabei

Bundestrainer Àlex Mumbrú wird beim EM-Achtelfinale der deutschen Basketballer auf die Bank zurückkehren. Nach seiner Erkrankung soll der Spanier am Samstag (14.15 Uhr/RTL und MagentaSport) in Riga gegen Portugal wieder dabei sein. Ob er den Weltmeister auch sofort wieder als hauptverantwortlicher Chefcoach an der Seitenlinie betreut, ist weiter offen.

Wie Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic im Teamhotel mitteilte, habe Mumbrú am Freitag bereits erstmals wieder das Training geleitet. "Das Training heute lief ganz gut. Und ich gehe davon aus, dass er das Spiel auch leitet. Dann setze ich mich hin. Und wenn nicht, dann stehe ich auf", sagte der etatmäßige Assistent Ibrahimagic, der Mumbrú während der Vorrunde im finnischen Tampere vertreten hatte.

Mumbrú war nach der Ankunft in Tampere am 25. August ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er insgesamt sechs Tage verbrachte. Den 46-Jährigen plagte ein akutes Abdomen, das ihn die gesamte Gruppenphase zum Zuschauen zwang. Ohne Mumbrú waren die Deutschen mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän in die K.o.-Runde eingezogen.