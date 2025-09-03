Basketball-EM: Niederlage für Serbien - Türkei Gruppensieger

Goldkandidat Serbien hat bei der Basketball-EM die erste Niederlage kassiert und der Türkei den Gruppensieg überlassen müssen. Das Team um NBA-Superstar Nikola Jokic zog am letzten Vorrundenspieltag in Riga/Lettland mit 90:95 (49:46) den Kürzeren. Im Achtelfinale spielen die Serben gegen Finnland, die Türkei bekommt es mit Schweden zu tun.

Jungstar Alperen Sengün vom NBA-Klub Houston Rockets (28 Punkte, 13 Rebounds) und der eingebürgerte US-Amerikaner Shane Larkin (23 Punkte) führten die Türken im Duell zweier zuvor noch ungeschlagener Teams zum Sieg. Jokic verpasste mit 22 Punkten und neun Rebounds im Gegensatz zu Sengün ein Double-Double knapp.

Dritter in der Gruppe A wurde Lettland, der Vorrunden- und Finalrunden-Gastgeber trifft am Samstag im ersten K.o.-Spiel auf Litauen, Zweiter der deutschen Gruppe B.