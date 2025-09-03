Basketball-EM: Portugal möglicher deutscher Achtelfinalgegner

Machen die deutschen Basketballer am Abend (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Gastgeber Finnland im letzten EM-Vorrundenspiel den Gruppensieg perfekt, geht es für den Weltmeister im Achtelfinale gegen Portugal. Die Portugiesen gewannen ihr Entscheidungsspiel um das Weiterkommen gegen Estland am Mittwoch in Riga/Lettland 68:65 (27:32) und sicherten sich Platz vier in der Gruppe A. Portugal spielt am Samstag in der ersten K.o.-Runde gegen den Gewinner der Staffel A.

Die deutsche Mannschaft hat all ihre bisherigen vier Turnierspiele gewonnen, dabei jeweils die 100-Punkte-Marke durchbrochen und ist klarer Favorit auf Platz eins. Im Falle eines fünften Sieges wäre das Team um Kapitän Dennis Schröder Erster. Da Litauen in Tampere/Finnland am Nachmittag gegen Schweden gewann (74:71), reicht sogar eine Niederlage mit bis zu zehn Punkten Unterschied.

Rafael Lisboa warf die Portugiesen ins Achtelfinale. Im engen Duell mit den Esten sorgte der Point Guard an der Freiwurflinie für die letzten vier Punkte des Spiels.