Basketball-EM: Spanien besiegt Großbritannien klar

Mitfavorit Spanien ist mit einem überzeugenden Sieg in die Basketball-EM der Frauen gestartet. Deutschlands zweiter Vorrundengegner (Freitag, 20.00 Uhr/MagentaSport) gewann am Donnerstag gegen Außenseiter Großbritannien in Hamburg mit 85:70 (48:25) und nahm direkt Fahrt auf für die Medaillenjagd in den kommenden zehn Tagen.

Der spanische Vize-Europameister ließ sich vor über 2000 Zuschauern in der Inselpark Arena das verletzungsbedingte Fehlen von gleich drei Spielerinnen nicht anmerken. Die Britinnen, am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) dritter deutscher Vorrundengegner, führten über die gesamte Spielzeit nicht ein einziges Mal - schon zur Pause war die Partie angesichts einer spanischen 23-Punkte-Führung entschieden.

Deutschland startet am Donnerstagabend (20.00 Uhr/MagentaSport) mit dem Spiel gegen Schweden in das Turnier. Die EM-Vorrunde findet neben Hamburg noch in Brünn, Bologna und Piräus statt. Die ersten beiden Teams jeder Vorrundengruppe ziehen ins Viertelfinale ein, Ziel der deutschen Mannschaft ist eine Medaille.