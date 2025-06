Basketball: Frankreich ohne Wembanyama zur EM

Frankreichs Basketball-Jungstar Victor Wembanyama wird auf die Teilnahme an der kommenden Europameisterschaft verzichten. Der NBA-Profi der San Antonio Spurs steht nicht im erweiterten EM-Aufgebot, das der französische Verband am Freitag veröffentlichte. Mitte Februar hatte Wembanyama seine zweite Saison in der NBA wegen einer Thrombose in der Schulter vorzeitig beendet.