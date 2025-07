Basketball: Jokic in Serbiens vorläufigem EM-Kader

Vize-Weltmeister Serbien kann bei der anstehenden Europameisterschaft auf NBA-Superstar Nikola Jokic setzen. Der Profi von den Denver Nuggets steht im vorläufigen 17 Mann starken Kader von Nationaltrainer Svetislav Pesic, der das Aufgebot jedoch noch auf zwölf Spieler reduzieren muss. Mit dem 30 Jahre alten Center sind die Serben einer der großen Goldanwärter für die EM (27. August bis 14. September).

Jokic hatte mit der Nationalmannschaft zuletzt im Vorjahr bei Olympia in Paris Bronze im Spiel um Platz drei gegen Deutschland gewonnen. Bei der WM 2023 in Asien, als die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Serben im Finale bezwungen hatte, war Jokic nicht dabei gewesen.

Schon in der EM-Vorbereitung könnte es ein nächstes Aufeinandertreffen geben. Serbien nimmt am Supercup in München (15./16. August) teil, außer den Deutschen gehören die Türkei und Tschechien zum Starterfeld. An der Isar spielt der Weltmeister im Halbfinale zunächst gegen die Türken, Jokic und Co. gegen die Tschechen.

In der EM-Vorrunde von Riga wird es Serbien dann wieder mit der Türkei und Tschechien zu tun bekommen. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Portugal, Estland und Gastgeber Lettland. Auch die K.o.-Runde steigt in Riga. Die deutsche Nationalmannschaft spielt ihre Gruppenphase im finnischen Tampere.

Neben Jokic sind im serbischen Kader aus der NBA noch Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder) und Tristan Vukcevic (Washington Wizards) dabei.