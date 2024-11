Basketball: Ogbe fehlt bei Mumbru-Debüt

Kenneth Ogbe vom Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg steht der deutschen Nationalmannschaft in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung. Der 30-Jährige fehlt bei der Premiere des neuen Bundestrainers Alex Mumbru, da seine Frau Jordyn das dritte Kind erwartet. Das gaben die Towers am Montag bekannt.

Der Spanier Mumbru hatte Ogbe in der Vorwoche in sein 19-köpfiges Aufgebot für die Duelle mit Schweden am Freitag in Stockholm (18.30 Uhr) und am darauffolgenden Montag in Heidelberg (19.30/beide kostenfrei bei MagentaSport) berufen. Ogbe hat seit 2020 acht Länderspiele bestritten.