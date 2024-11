Basketball: Satou Sabally fehlt auch in Wetzlar

Basketballstar Satou Sabally kann auch im letzten Länderspiel des Jahres nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Wegen einer Erkrankung fehlt die Berlinerin am Sonntag (17.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in Wetzlar im EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Samstag bekannt.