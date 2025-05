Basketball: Satou Sabally sagt für EM ab

Starspielerin Satou Sabally fehlt den deutschen Basketballerinnen bei der diesjährigen EM mit Vorrundenpartien in Hamburg. Die 27-Jährige vom WNBA-Klub Phoenix Mercury hat ihre Teilnahme am Turnier abgesagt, einen entsprechenden Bericht des Magazins BIG - Basketball in Deutschland bestätigte der Deutsche Basketball Bund (DBB) auf SID-Anfrage.

Sabally will sich laut BIG "verstärkt auf die WNBA-Saison" konzentrieren und legt deshalb eine Pause ein. Die Berlinerin war im Frühjahr nach fünf Jahren bei den Dallas Wings zu Phoenix gegangen, in der kommenden Woche beginnt die neue Spielzeit. Der Verlust wiegt schwer, Sabally gibt als beste deutsche Basketballerin, sie hatte im Vorjahr entscheidenden Anteil an der erstmaligen Qualifikation für die Olympischen Spiele. In Paris belegte das DBB-Team den siebten Platz.

Bedauerlich ist die Absage nicht nur für Bundestrainerin Lisa Thomaidis, sondern auch für das Heimpublikum. Die deutschen Frauen absolvieren ihre EM-Vorrundenspiele gegen Schweden (19. Juni), Spanien (20.) und Großbritannien (21.) in der Inselpark Arena in Hamburg. Die Finalrunde wird in Piräus/Griechenland ausgetragen.

Sabally hatte nach mehrmonatiger Verletzungspause bereits auf ihre Teilnahme an der EM 2023 verzichtet. Dazu spielte die Ausnahmekönnerin damals um einen neuen Vertrag in den USA. Nächstes Ziel mit dem Nationalteam dürfte für Sabally die WM 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin sein.