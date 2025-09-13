Basketball: Steinmeier und Schenderlein beim EM-Finale

Die Basketball-Weltmeister erhalten im EM-Finale hochrangige Unterstützung aus der deutschen Politik. Wie das Bundespräsidialamt am Samstag mitteilte, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Team um Kapitän Dennis Schröder beim Endspiel gegen die Türkei am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf den Rängen der Arena in Riga die Daumen drücken. Wie der SID zudem aus Regierungskreisen erfuhr, wird auch Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, dabei sein.

Die Deutschen kämpfen um ihren zweiten EM-Titel nach 1993. Gleichzeitig haben sie nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 bereits ihre dritte Medaille in vier Jahren sicher. Schröder und Co. waren am Freitag mit einem 98:86-Sieg im Halbfinale gegen Finnland zum dritten Mal nach 1993 und 2005 in ein EM-Finale eingezogen.