Basketballer ohne Voigtmann gegen Großbritannien

Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann ist vorübergehend zurück in die Heimat geflogen und verpasst das vierte EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Sonntag mitteilte, ist der Center "zur weiteren Diagnostik und Therapie seines angeschlagenen Knies" nach München gereist. Damit fehlt der 32-Jährige am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) in der Partie gegen Außenseiter Großbritannien.

Voigtmann werde am Dienstagmorgen in den finnischen Spielort Tampere zurückkehren, hieß es weiter. Der Profi von Bayern München hatte bereits die zweite Vorrundenpartie gegen Schweden am Freitag angeschlagen versäumt, am Samstag gegen Litauen war er wieder im Einsatz gewesen.

Deutschland steht nach drei Siegen aus drei Spielen in der Gruppe B vorzeitig im Achtelfinale, nach den Briten wartet Finnland zum Abschluss am Mittwoch (19.30 Uhr), bevor die Finalrunde in Riga startet.