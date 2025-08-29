Sport Allgemein Basketball
Basketballer ohne Voigtmann gegen Schweden
Die deutschen Basketballer treten im zweiten EM-Gruppenspieler ohne Johannes Voigtmann an. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor dem Beginn der Partie am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Schweden in Tampere/Finnland mitteilte, setzt der Weltmeister aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Beim 106:76-Sieg zum Auftakt gegen Montenegro hatte der 32-Jährige am vergangenen Mittwoch noch mitgewirkt.
Voigtmann plagen Kniebeschwerden, das sagte Assistenzcoach Alan Ibrahimagic, der den erkrankten Bundestrainer Àlex Mumbrú weiter vertritt, kurz vor dem Spiel bei MagentaSport. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme."