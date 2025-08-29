Basketballer ohne Voigtmann gegen Schweden

Die deutschen Basketballer treten im zweiten EM-Gruppenspieler ohne Johannes Voigtmann an. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor dem Beginn der Partie am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Schweden in Tampere/Finnland mitteilte, setzt der Weltmeister aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Beim 106:76-Sieg zum Auftakt gegen Montenegro hatte der 32-Jährige am vergangenen Mittwoch noch mitgewirkt.